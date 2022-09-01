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Студенты КБГУ провели патриотическую акцию в одном из новых скверов Нальчика

Студенты КБГУ провели патриотическую акцию в одном из новых скверов Нальчика

01.09.2022 | 16:07
Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета организовали сегодня патриотическую акцию в поддержку главы российского государства Владимира Путина и специальной военной операции на Украине. “За наших! За Победу!”… Акцию организовали в одном из новых городских скверов – напротив главного корпуса КБГУ. Поддержку в проведении оказала мэрия Нальчика. Прозвучали выступления представителей молодежи и общественных деятелей республики. В целом в патриотической акции участвовали больше двух сотен студентов Кабардино-Балкарского госуниверситета, в том числе из зарубежных стран.   https://t.me/vestikbr
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