Студенты КБГУ провели патриотическую акцию в одном из новых скверов Нальчика

Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета организовали сегодня патриотическую акцию в поддержку главы российского государства Владимира Путина и специальной военной операции на Украине.
“За наших! За Победу!”… Акцию организовали в одном из новых городских скверов – напротив главного корпуса КБГУ. Поддержку в проведении оказала мэрия Нальчика.
Прозвучали выступления представителей молодежи и общественных деятелей республики. В целом в патриотической акции участвовали больше двух сотен студентов Кабардино-Балкарского госуниверситета, в том числе из зарубежных стран.
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