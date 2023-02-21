Студенты КБГУ присоединились ко Всероссийской акции “Письма защитникам отечества”

Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета присоединились к Всероссийской акции “Письма защитникам Отечества”. Слова поддержки молодежь адресует участникам специальной военной операции.
Студентка второго курса КБГУ Алина Мамышева российским военнослужащим пишет не впервые. Говорит, что таким образом хочет поддержать участников специальной военной операции. В этот раз к девушке присоединились и ее сокурсники.
В преддверии 23 февраля Кабардино-Балкарский государственный университет поддержал всероссийскую студенческую акцию “Письма защитникам Отечества”. В течение всей предыдущей недели желающие отправить весточку с теплыми словами военнослужащим, могли написать письмо и принести его в студсовет.
Написать письмо военнослужащим в зону СВО можно и после акции. Студенты говорят, отправить теплые слова – это самое малое, что они могут сделать, чтобы поддержать тех, кто сегодня защищает Отечество.
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