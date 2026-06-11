Студенты из КБР заняли первое место на выставке «PRO ЯБЛОКО 2026»

В Минеральных Водах на выставке «PRO ЯБЛОКО 2026» настоящий успех ждал студентов из Кабардино-Балкарии. Будущие аграрии обошли сильнейшие вузы страны, включая Тимирязевскую академию, и взяли первое место с проектом по выращиванию голубики. Республика является еще и лидером по яблоку — каждое четвёртое на прилавках страны из Кабардино-Балкарии.
Свои проекты в рамках «Агрокампуса» представляли семь ведущих аграрных вузов России. Инновационная разработка команды КБГАУ получила высшую оценку экспертов в конкурсе «Инновации в садоводстве». Победа студентов в конкурсе подтверждает высокий уровень подготовки кадров для отрасли.
Помимо соревнований, на площадке кипела деловая жизнь: прошла стратегическая сессия по переработке яблок в соки, снеки и сидр, а также работал объединённый стенд республики с продукцией таких компаний, как «Сады Баксана», «Сады Нальчика» и «Каббалкрастениеводство».
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