Строительство школы в Ново-Ивановском вышло на новый этап


Здание построили, перешли к отделке… В селе Ново-Ивановском продолжают возводить школу на 440 мест. Подрядчики говорят, что работы уже «перешагнули экватор».
Объект оценивают в 343 миллиона рублей. Создают его в рамках реализации национального проекта «Образование». Следуют требованиям по пожарной безопасности, сейсмоустойчивости, а также санитарным стандартам. Сдать учебное заведение в эксплуатацию должны до 22-го года, но строители намерены завершить намеченное раньше.
Впереди – покраска и установка различного оборудования. Здесь же в этом году планируют пристроить здание ко второй школе на 250 мест. А в целом по республике в 2021-м намерены создать еще два новых общеобразовательных учреждения – в Чегеме и Солдатской.

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