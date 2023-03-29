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Строительство ледового дворца в Нальчике выходит на новый этап

Строительство ледового дворца в Нальчике выходит на новый этап

29.03.2023 | 15:46
Подъем первой – настоящее событие для бригады. Прежде чем оторвать ферму от земли, проверяют все стыки и крепления. Дальше самый сложный этап – установка. 30-тонную конструкцию плавно подняли к опорным балкам. Весь процесс занял полсмены. Впоследствии будет гораздо быстрее, говорят монтажники. Всего в каркасе кровли свыше десятка ферм. В разобранном виде они ждут своей очереди. Создали их на Нальчикском заводе строительных материалов из высококачественной стали. Напомним, что первый в республике ледовый дворец с катком должны построить к концу 24 года по нацпроекту «Демография». Его возводят на набережной реки Нальчик в микрорайоне «Вольный Аул». Объект будет состоять из двух блоков – спорткомплекса и административного здания. На арене одновременно смогут находиться до ста спортсменов. Здесь планируют заниматься хоккеем, фигурным катанием и кёрлингом.   https://t.me/vestikbr
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