Строительство гостиничных комплексов «Озон отель Нальчик», «Графен», создание круглогодичного санаторно-оздоровительного комплекса.

29.04.2026 | 23:05
Строительство гостиничных комплексов «Озон отель Нальчик», «Графен», создание круглогодичного санаторно-оздоровительного комплекса, всесезонного мультикластерного климатического курорта, реновация водогрязелечебницы в курортной зоне столицы республики. Сегодня состоялось подписание 5 соглашений с инвесторами по  крупным проектам. Большая их часть направлена на развитие гостиничного бизнеса, увеличение мест размещения и количества туристических продуктов. Основной упор  на Нальчик — многопрофильный город-курорт федерального значения с его уникальными оздоровительными  возможностями. Самый масштабный из вышеперечисленных проектов - всесезонный мультикластерный климатический курорт. Он будет включать в себя семейный парк с большим туристическим центром и отелями, зону бальнео-термальных комплексов, этнопарк, общественно-культурный центр гостеприимства. Из 14 крупных инвестиционных проектов, которые презентованы на форуме, 6 — «прорывных»:  создание горнолыжного курорта «Эльбрус», тепличного комплекса «Чегем-Агро», возобновление добычи на Тырныаузском месторождении, создание ИТ-парка и застройка новых микрорайонов в Нальчике, строительство Верхнебаксанской ГЭС.  Все они находятся на различной стадии реализации и вполне успешны. Руководитель региона подчеркнул, всего сегодня презентовали проекты стоимостью порядка 467 миллиардов рублей. (видео МУТКО)  Сразу после с генеральным директором ПАО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко обсудили вопросы расширения сотрудничества и подписали Соглашение,  которое позволит привлечь новые инвестиции в экономику, обновить парк спецтехники в сфере жилищно-коммунального комплекса республики. Речь идет о приобретении экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и других видов техники. Развитие этого направления станет еще одним существенным вкладом в экономику республики.
