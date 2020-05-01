Строительство детсада в Шалушке завершат до конца 2020 года

Новый детский сад строят на окраине Шалушки – одного из самых густонаселенных сел Кабардино-Балкарии. Здание уже возвели, установили окна. Сейчас рабочие завершают монтаж кровли. Также начинается наружная отделка. Одновременно устанавливают системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, освещение.

Детсад на 140 малышей будет отвечать всем современным требованиям, уверяют строители. В одноэтажном здании общей площадью больше двух тысяч квадратных метров предусмотрены семь групп, в том числе для малышей в возрасте до трех лет, музыкальный и физкультурный залы, медкабинеты, пищеблок, административные помещения.

По словам представителя подрядной строительной организации, в условиях распространения коронавируса на объекте удалось обеспечить непрерывный режим работ, строительство идет по графику и в строгом соответствии нормам ГОСТа.

Для детского сада уже возвели котельную и трансформаторную подстанцию. Снаружи вскоре установят навесы, площадки для занятий спортом, а также украсят территорию. Детсад строят в рамках реализации национального проекта «Демография». Все работы оцениваются в сумму 114 миллионов рублей.

Администрация с.Шалушка намерена внести свой вклад в благоустройство территории и высадить аллею из деревьев редких пород. Сдать объект в эксплуатацию должны до конца этого года, но строители намерены завершить работу раньше намеченного срока.