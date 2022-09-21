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Строители КБР восстанавливают одну из многоэтажек в городе Скадовске Херсонской области

Строители КБР восстанавливают одну из многоэтажек в городе Скадовске Херсонской области

21.09.2022 | 15:57
В рамках шефской помощи… Строители Кабардино-Балкарии помогают восстановить одну из многоэтажек в городе Скадовске Херсонской области. Работы ведут по указанию Главы республики Казбека Кокова. Трехэтажный дом по улице Октябрьской революции, 9 был частично разрушен в результате обстрела ВСУ. К его ремонту приступили в начале сентября. В первую очередь в здании стали менять кровлю, усиливать участки, куда попал снаряд. Работы идут с опережением графика, говорят строители. На крыше уже закрепили новый каркас, провели монтаж обрешетки, сейчас устанавливают гидробарьер. Во многих квартирах демонтировали полы и залили стяжку, а стены лестничных проемов обработали грунтовкой и подготовили к покраске.   https://t.me/vestikbr
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