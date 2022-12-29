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Строители из КБР восстановили многоквартирный дом в городе Скадовске Херсонской области

Строители из КБР восстановили многоквартирный дом в городе Скадовске Херсонской области

29.12.2022 | 15:44
Притягивающий взоры фасад, новая кровля, благоустроенная территория – жители дома по улице Октябрьской Революции в городе Скадовске Херсонской области получают ключи от своих отремонтированных квартир. Глядя на современный дом, трудно поверить, что еще несколько месяцев назад он был практически разрушен в результате ракетного удара ВСУ. Летом этого года Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал в Скадовске с рабочей поездкой. Местным жителям передали тогда продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, бытовую технику и компьютеры для школы. Р уководитель республики посетил социальные объекты и этот многоэтажный дом. В здании были повреждены крыша, окна, двери и даже несущие конструкции. В рамках шефской помощи здание решили восстановить силами специалистов Кабардино-Балкарии. К работам приступили в сентябре. Строители из нашей республики сформировали бригады из числа местных жителей, которые имеют нужную квалификацию. Трудились в две смены. Это позволило сократить продолжительность ремонта и досрочно привести дом в полный порядок. Для жителей дома приобрели и установили сантехнику, электрощиты, входные и межкомнатные двери, заменили окна, проложили электропроводку. Установили отопительные котлы с бойлерами, покрасили стены, положили ламинат. В квартирах – современные натяжные потолки, санузлы, осветительные приборы и балконные ограждения. Сами жильцы говорят, что это лучший подарок к Новому году. Преобразилась и прилегающая территория. Тротуарная плитка, современные фонари и декоративное озеленение радуют глаз тех, кто живет в доме по улице Октябрьской Революции и приходит сюда в гости.   https://t.me/vestikbr  
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