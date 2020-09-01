«Стрельцов». В кино с 24 сентября.

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o Эдуард Стрельцов (1937-1990) – выдающийся советский футболист, нападающий футбольного клуба «Торпедо» и сборной СССР (с 17 лет), олимпийский чемпион 1956г. (в 19 лет). После тюремного заключения по сфабрикованному обвинению вернулся на поле и в 1965г. стал чемпионом СССР, в 1968г. – обладателем кубка СССР.

o Съемки фильма продлились с июня по ноябрь 2018г. (всего – 68 смен) и проходили в Рославле Смоленской области, Павловском Посаде, Люберцах, Ступине и Москве.

o Исполнитель главной роли Александр Петров с детства занимался футболом, а в юношестве играл в переславской команде «Славич», которая участвовала в чемпионате области.

o В кастинге на главную женскую роль приняли участие порядка 50 актрис. В итоге роль Аллы досталась Стасе Милославской.

o Все актеры, сыгравшие футболистов, прошли специальную подготовку под руководством консультантов и тренеров, в частности, именитого полузащитника Александра Мостового и одного из тренеров молодежной сборной РФ Олега Левина.

o Второстепенные роли футболистов сыграли настоящие спортсмены, они же в некоторых сценах выступали дублерами актеров.

o Футбольные матчи снимали в столичном спортивном комплексе имени Стрельцова (бывший стадион «Торпедо»), используя хромакей, чтобы на компьютерной графике преобразовывать спорткомплекс в стадионы разных стран и лет.

o Число массовки в сценах матчей в некоторые дни доходило до 1000 человек.

o Сцена с погоней за поездом была снята вживую без использования компьютерной графики.

o Продюсер фильма Алексей Учитель – болельщик «Зенита», режиссер Илья Учитель – болельщик «Спартака».

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Илья Учитель, режиссер:

О фигуре Стрельцова

У нас вся мужская часть семейства всегда была помешана на футболе. Поскольку Алексей Ефимович из Питера, он болеет за «Зенит», а я болею за другую команду, московскую, – «Спартак». Про Стрельцова я узнал от своего дедушки, который тоже был болельщиком «Спартака». Естественно, он знал, кто такой Стрельцов, потому что он его застал. Так что еще с молодых ногтей я узнал, кто это, а когда стал постарше, начал интересоваться его тяжелой судьбой. Из этого и родилась идея кинофильма.

О работе над сценарием

Для нас с Константином Челидзе это не первая и, я надеюсь, не последняя совместная работа. Костя – мой близкий друг и однокурсник, поэтому у нас уже давно сложилась какая-то своя система отношений, нам прекрасно работается вместе. У нас было несметное количество мозговых штурмов. Что забавно: Костя до проекта про футбол не знал, в общем-то, ничего. Он совсем далекий от этого вида спорта человек. Но, наверное, именно поэтому и получился хороший, как мне кажется, сценарий, потому что упор делался не на футбол, а на человеческую историю.

О скачке от камерного кино к блокбастеру

Когда мы приступали к съемкам, меня переполнял серьезный страх: скачок от моего первого, камерного, фильма, был действительно резкий. Но – кто не рискует, тот не пьет шампанского, я же не мог попросить подождать еще лет 10, пока я созрею. Появилась возможность снимать, и нужно было скрывать ото всех страх, который переполнял меня с первого до последнего дня съемок. К тому же у нас подобралась молодая, но слаженная команда, поддерживавшая меня на протяжении всего пути.

О кастинге и об актерах

Кастинг на все ведущие роли был долгий и упорный. При написании сценария мы никого сразу не примеряли. Я еще с первого фильма понял, что, когда кого-то изначально прикидываешь, этот человек 100% потом не будет сниматься в картине. Так что не было такого, что Стрельцова сыграет Петров и никто другой. Саша проходил пробы на общих основаниях и оказался лучшим. На главную женскую роль вообще пробовались где-то 50 актрис, ошибиться было нельзя.

В итоге у нас сложился потрясающий актерский состав. С такими мастерами очень приятно было работать. Я все же довольно молодой режиссер с небольшим опытом, поэтому многому учился у наших артистов, причем и у ровесников, и у старшего поколения. Очень со всеми повезло! Может быть, не с первого дня, но в процессе все они загорелись и полностью были вовлечены в происходящее, поверили в меня и в нашу историю. Мы с артистами часто садились и обсуждали сцены, меняли какие-то реплики, корректировали диалоги. Больше всего времени мы, естественно, проводили с Сашей: запирались в вагончике и что-то придумывали, переписывали.

О подготовке к проекту

Одним из обязательных условий при кастинге на роли футболистов было умение играть, как минимум попадать по мячу. Потом они порядка трех месяцев готовились и репетировали вместе с профессиональными футболистами, которых мы параллельно отбирали. Естественно, занимались и физической подготовкой. Им помогали консультанты – легендарный Александр Мостовой и один из тренеров молодежной сборной России Олег Левин, прекрасный, просто потрясающий тренер. Нам с ним супер повезло! Олег очень четко понял всю специфику кинематографического процесса, и его помощь просто неоценима.

А мы с оператором в рамках подготовки посмотрели, мне кажется, все существующие в природе фильмы о футболе! В частности, пересмотрели картину «Гол», которая в детстве мне очень нравилась. В ней потрясающие для тех времен съемки футбольных сцен.

О съемках

У нас был уникальный для российского кино случай: съемки сдвинулись не вперед, на более позднее время, как это обычно бывает, а наоборот – перенеслись на пораньше. Это было связано с Чемпионатом мира по футболу и турнирной сеткой ФК «Торпедо». Весь футбольный блок – а начинать нам пришлось именно с него, хотя изначально мы этого не планировали – мы отработали в спорткомплексе имени Э.А. Стрельцова. Съемки футбольных эпизодов начались 6 июня и продлились до конца июля, а потом до сентября снимали все остальное. Плюс небольшой блок в ноябре, в общей сложности – 68 смен. Причем на футбол ушло чуть меньше половины, где-то 25 смен.

На стадионе «Торпедо» мы снимали все стадионные сцены, кроме первого матча, где Стрельцов еще играет за команду «Фрезер», – она снята на обычном поле в Павловском посаде. А поле «Торпедо» мы опоясывали огромным хромакеем, чтобы потом дорисовывать разные конфигурации трибун, проходов, заграждений, а также число зрителей. Стадионов в том первозданном виде, который нам был необходим, не сохранилось (с лавками вместо пластиковых сидений и т.д.), на современных стадионах снимать тоже было бессмысленно. Поэтому стадион «Торпедо» нам, конечно, идеально подошел, и очень хорошо, что руководство клуба и комплекса помогло нам в работе. Нам разрешили заменить сиденья на лавки, и в один из дней мы пригласили около 1000 человек массовки. Эти люди впоследствии благодаря графике заполнили весь стадион.

О концепции съемок футбола

К сожалению, хроникальных кадров, на которых можно увидеть, как играл сам Стрельцов, мало. Конечно, они есть, и мы все пересмотрели. Но решили остановиться на концепции, которая пришла мне в голову, что Стрельцов в фильме будет забивать великие голы мирового футбола. Не уверен, что очень уж многие узнают, посмотрев, эти голы, но, надеюсь, что у кого-то все же всплывут ассоциации. У нас, например, есть гол Зидана в финале Лиги чемпионов, тот самый, с лету в девятку. И есть один из великих голов Марадоны. Вообще, сложнее съемок футбола трудно что-то еще придумать, поскольку все зависит от осей, направления движения, плюс это же артисты: ты никогда не знаешь, как сейчас полетит мяч, точным будет пас или нет. Было очень большое число дублей, что всех, конечно, выматывало.

О художественной правде

Это история, вдохновленная судьбой и личностью Эдуарда Стрельцова. Конечно, он и выглядел по-другому – был огромный богатырь с ногами с целого Сашу Петрова, – и какие-то события мы додумали и перетасовали. Но, мне кажется, когда ты включаешься в просмотр фильма, то через минуту забываешь о вольностях и несхожести, настолько Саша замечательный актер. К тому же не все знают, как выглядел Стрельцов, поэтому будут следить именно за персонажем. И с точки зрения биографии мы постарались максимально включить все, что возможно и что органично ложилось в нашу драматургическую линию. И главное все же, что никто не сможет нас обвинить, что мы наврали, рассказывая про все те невзгоды, что ему пришлось пережить, ведь никто до сих пор не знает правды. Для нас важным было отразить наше видение, что Стрельцов ни в чем не был виноват. В финале мы показали то, чего реальный Стрельцов заслуживал, но, к сожалению, так и не получил. Пусть хотя бы в кино он добивается того, чего был достоин.

О том, чем интересен фильм

Как и любой спортивный фильм, это вдохновляющая история про преодоление. И про любовь, у нас важная и сильная романтическая линия. Я очень надеюсь, что зрители все-таки сконцентрируются не на том, чтобы клевать нас за недокументальность, а вдохновятся фигурой Стрельцова, его личностью, которую мы очень старались подать в фильме правдиво.

Александр Петров, исполнитель роли Эдуарда Стрельцова:

О футбольных детстве и юношестве

Лет в 10 я начал ходить в футбольную секцию, а позже стал играть за единственную в Переславле-Залесском команду «Славич». В городе было такое предприятие, кстати, оно выпускало даже кинопленку. Такая вот ирония судьбы. Команда у нас была любительская: мы участвовали в чемпионате области, ездили по соседним городам. Тогда я мечтал только об одном: стать профессиональным футболистом.

О «неосознанной подготовке» и попадании в проект

Конечно, я с детства знал, кто такой Стрельцов. Все документальные фильмы, посвященные ему, – все, что можно было посмотреть и прочитать, я изучил задолго до начала съемок. Такая получилась неосознанная многолетняя подготовка к фильму. Мне теперь даже кажется, что футбол был в моей жизни, чтобы сняться в «Стрельцове».

Такая фигура, такая судьба не могут не заинтересовать продюсеров. И я даже не удивился, когда 4 года назад увидел на одном из сайтов информацию о проекте: «Стрельцов», режиссер – Илья Учитель, дата релиза – 2020 год. Удивился только, что был заявлен исполнителем главной роли (смеется). Я подумал: секундочку, а почему тогда никто не звонит? Почему нет официального предложения? Потом информация с сайта пропала. Я решил, что передумали. Кстати, все время забываю спросить у продюсеров, что это была за история (смеется). Но я верю в знаки, так что, когда наконец позвонили, с удовольствием отправился на кастинг. Я сейчас выдам огромный секрет: кажется, Илья Учитель не очень хотел меня утверждать (смеется). Но я его убедил. И когда мы с ним уже подружились, я ему сказал, что, мне кажется, он еще пожалеет, что меня выбрал, потому что я буду доканывать, докапываться, и все это грозит ему нервными срывами. (смеется).

О фигуре Стрельцова

Стрельцов – непревзойденный футболист всех времен, по большому счету – лучший футболист нашей страны. Все ждали его дуэли с Пеле, схватки Советского Союза и Бразилии, потому что на тот момент футбольная сборная СССР была одной из лучших в мире. Но Стрельцова посадили в тюрьму. Что там происходило на самом деле, никто уже и не узнает, мне кажется. Есть множество версий, но где правда… Думаю, это была какая-то совокупность факторов, все в какой-то момент просто сошлось в одной точке.

«Стрельцов» – это художественный фильм, мы не пытались реконструировать события, происходившие со Стрельцовым. Но все какие-то важные вехи его жизни в кино есть, хотя они иногда смещены по времени или как-то объединены. Мы допускаем эту условность. К тому же биографию Стрельцова вряд ли многие знают и помнят, а фильм станет поводом с ней познакомиться.

О концепции футбола в проекте

Мы с Ильей, как фанаты футбола, подошли к игре в картине очень трепетно, понимая, что не должны пытаться реконструировать матчи, которые не видели. И Илья придумал очень крутую штуку: он внедрил в игры того времени современные голы. Вряд ли это поймет кто-то, кроме футбольных задротов, но это было классное решение. Это дает динамику, потому что сейчас, в XXI веке, скорости середины прошлого века, конечно, совершенно по-другому воспринимаются. Перед нами не стояла задача показать, как тогда играли. Конечно, медленно! Конечно, двигались и бегали иначе!

О съемках футбола

С нами, актерами, снимались профессиональные футболисты. И дублеры у нас были профессионалы, естественно, ведь были какие-то сложные вещи, когда нельзя рисковать – травма застопорила бы все процессы. Футбол мы снимали очень долго, подробно. Одну комбинацию могли снимать несколько дней с разных ракурсов, пробуя вариации, предлагая решения по передачам, проходам и т.п. Такая детальная проработка футбольных сцен поможет зрителям сопереживать и полностью погрузиться в атмосферу игры.

О партнерах

С Витей Добронравовым у нас очень интересная линия: необычные, сопернические отношения. Саня Яценко играет партийного чиновника. Какая-то животная органика у него! Сумасшедший персонаж! Да и сам Саня тоже. (Смеется) Ему так все это идет! Из Хаева получился отличный тренер!.. Мы все так сдружились, там такой коллектив сложился по итогу!

Со Стасей мы были давно знакомы, к моменту съемок уже работали вместе в театре Ермоловой. Мне кажется, наши с ней школы и отношение к кино в целом очень похожи, и мы вдвоем начали выедать Илье мозг еще до съемок, а потом и во время. Мы оставались после каждой смены, заставляли его репетировать. Группа вся уезжала, а мы садились и репетировали. Мы со Стасей буквально на него набрасывались: «Давай здесь вот так попробуем?.. Нам через неделю ту сцену снимать, нужно ее сейчас обсудить». Конечно, он как режиссер радовался такому участию. Да и вообще, Илья от папы перенял главное качество – спокойствие. И мы все хотели, чтобы кино получилось, и чтобы вот в такой спортивной драме роль женщины не была номинальной.

О том, чем интересен фильм

В кино всегда интересно наблюдать за невероятными судьбами и личностями: как легендарные люди живут, преодолевают трудности, любят. Да, наш герой – футболист, но с таким же успехом он мог бы быть певцом или кем угодно, потому что тут не футбол на первом месте, не какое-то спортивное или другое профессиональное достижение. Это кино об удивительной трагической судьбе конкретного человека: как он жил, как любил, как побеждал систему. Да, мы романтизируем фигуру Стрельцова, да, в реальной жизни у них с его женой Аллой не было таких взаимоотношений (они развелись, когда его посадили, и потом больше не встретились). Любовная линия вымышлена. Но в нашем представлении такой человек, как Стрельцов, любил именно так – насмерть. И в футбол играл так же. Для него не было края, предела. Поэтому фильм, думаю, будет интересно смотреть абсолютно всем: и мальчикам, и девочкам, и взрослым, и молодым.

Стася Милославская, исполнительница роли Аллы:

О фигуре Стрельцова

До проекта фамилия Стрельцов мне, к сожалению, ни о чем не говорила. Как девочка я не очень интересуюсь футболом. Но, когда на почту пришел сценарий, и я поняла, что он не про далекую эпоху, то, конечно, вбила в поиск и начала читать, интересоваться.

О попадании в проект

С Ильей мы были знакомы до съемок, вращались в одних кругах. Он тот режиссер, с кем можно работать в соавторстве: Илья дает воздух, допускает, что ты можешь предложить что-то свое. Вместе мы придумывали и дорабатывали диалоги и какие-то сцены. Работать было очень комфортно! Тем более, что Илья окружил себя классными артистами: Добронравов, Петров, Хаев, Яценко. Большие профессионалы, которые всегда поддержат и помогут. Сделают все возможное, чтобы дискомфорт куда-то испарился, если ты вдруг нервничаешь или чего-то стесняешься.

О героине Алле

Моя героиня Алла – нежная и утонченная девушка, воспитанная и правильная. А хорошие девочки выбирают хулиганов, своенравных и дерзких парней. Так что Стрельцов ее обворожил, хотя поначалу, конечно, никакой симпатии у нее к нему не было: она думала, что это просто очередной дурачок-футболист, который только и умеет мяч пинать, а в голове у него опилки. На самом деле все оказывается совсем не так.

О самой памятной сцене

Самая памятная сцена – сцена свидания. Это была моя первая смена в фильме. Было волнительно и очень красиво: огромный пустой стадион, лето, ночь. Это было очень классно на уровне ощущений.

Об эпохе

Мне очень нравится эта эпоха. Я ведь обожаю фильм «Стиляги»! Когда училась в школе, смотрела его в кино 3 раза, знаю все песни оттуда. И вот мне удалось немного окунуться в эту эпоху самой. Признаться, в таком узком корсете адски тяжело! И иногда – в тайне от костюмеров – я его распускала, потому что дышать было очень трудно. Вообще, стоит на меня одеть платье и каблук определенного размера, как сразу все начинает работать на образ, на органику и физику. Для меня это настоящая магия костюма. Не у всех артистов так, но мне костюм правда очень сильно помогает.

О художественной правде

Нельзя забывать, что «Стрельцов» – художественный фильм, не документальный: события описаны и интерпретированы сценаристом, режиссером, актерами. До сих пор тайна, покрытая мраком, как все было на самом деле, есть множество версий. Но для меня самое крутое, что человек после всего, что с ним произошло, сумел восстановить свое честное имя и вернуться в спорт. Поэтому Эдуард Стрельцов – настоящая легенда.

О том, чем интересен фильм

Для молодого поколения наш фильм может послужить поводом для знакомства с Эдуардом Стрельцовым. Моей бабушке подарит воспоминания о ее молодости. А в целом – это красивая история о большой любви и большой трагедии. Мне кажется, многим кино должно быть интересно. Зрителям, которым важны чувства при просмотре, которым важно сопереживать и болеть за героев, «Стрельцов» точно будет интересен.

Виктор Добронравов, исполнитель роли Артемова:

О том, чем привлек проект

Для меня всегда важно, чтобы в проекте было за что зацепиться, и здесь этого много: материал, партнеры, режиссер. С Ильей у нас при знакомстве сразу образовался дружеский, человеческий контакт. Очень интересно было поработать вместе!

О фигуре Стрельцова

До съемок я был не очень хорошо знаком с историей Стрельцова. Да, знал, что был такой великий футболист, знал, что он сел, и что карьера не сложилась так, как должна была. Но пришлось дополнительно почитать, конечно.

О съемках

Работалось отлично, в творческой, дружеской атмосфере. Хорошая операторская команда, прекрасные актеры. Правда, мы мучились, когда был первый съемочный блок, и мы снимали сугубо футбол. Это было очень тяжело, потому что мы все-таки артисты, а не футболисты: мы привыкли текст говорить, а не по полю бегать. Так что, когда мы приступили к драматическим и романтическим сценам, все выдохнули. Но все равно было очень здорово!

О партнерстве с Сашей Петровым

С Сашей мы уже из кадра в кадр вместе. Меня это в каком-то смысле тоже привлекло в проект, потому что в «Т-34» я был другом главного героя, а здесь я – антагонист, соперник в некотором смысле. Так что не было никакого партнерского повторения: в «Стрельцове» у нас другие образы и совсем другие отношения.

О том, чем интересен фильм

Эта история, конечно же, о любви, ведь любовь – главный двигатель человеческой жизни, и, если ее нет, ничего не происходит. Это рассказ о молодом человеке, поцелованном Богом, – гениальном футболисте и удивительной личности. Его путь, его друзья, его враги, его любовь… Вечные темы. Это не спортивная драма как таковая, а история становления, взлета и падения. Непростая судьба потрясающего футболиста мировой величины. Думаю, зрителям должно быть очень интересно.

Виталий Хаев, исполнитель роли Маслова:

О том, чем привлек проект

Проект привлек тем, что он исторический – про становление нашего футбола и про великого русского футболиста Стрельцова. И хотя я футболом не увлекаюсь, когда поступило предложение сыграть в картине, я, конечно, узнал биографию тренера Виктора Маслова, прочитал то, что нашел в интернете.

О режиссере

Работать на проекте было большим счастьем, как и то, что я познакомился с Ильей. Для артиста всегда радость найти режиссера, которого понимаешь и который понимает тебя: как с тобой общаться и работать, какие команды тебе давать на площадке. Атмосфера была невероятная!

О партнерах

Саша Петров – прекрасный профессионал, с ним замечательно работать. Очень легкий и талантливый артист. С Сашей Яценко мы давно знакомы по фильмам, а с Витей Добронравовым повстречались, по-моему, именно на этой площадке. Все они – очень профессиональные, замечательные русские артисты. Кроме похвалы и каких-то восхитительных интонаций сказать нечего.

О том, чем интересен фильм

Все знают Стрельцова как футболиста, но история его жизни, драма его жизни не так известна, мне кажется. Думаю, зрителям должно быть интересно об этом узнать.