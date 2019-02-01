Страницы истории кабардинского театра глазами Хаджи-Мусы Мидова — 2019.02.06





В Нальчике в издательстве Котляровых вышла в свет новая книга. Составлена она по материалам творческого наследия известного театрального режиссера. Подготовила издание кандидат филологических наук Марьяна Шакова. Она же перевела тексты, написанные на кабардинском языке и взяла на себя половину расходов, чтобы сборник всё-таки вышел, пусть и малым тиражом. В издательстве на ажиотажный спрос не рассчитывают, однако уверены, что книга непременно заинтересует тех, кто изучает историю национальной драматургии и театрального искусства. По дневникам и письмам Хаджи-Мусы Мидова можно проследить не только хронологию жизни самого режиссера, но и его не менее талантливых современников. Это, по сути, документальные свидетельства целой эпохи.