Страховая пенсия по старости в следующем году вырастет на шесть с половиной процентов и в среднем станет больше на тысячу рублей — 2019.10.01



При этом инфляция прогнозируется на уровне меньше четырех процентов. Индексация коснется порядка 31-го миллиона неработающих пенсионеров. В федеральном министерстве труда также сообщили, что с первого апреля следующего года повышение затронет и социальные пенсии. Индексацию проведут в соответствии с ростом прожиточного минимума в 2019-ом. Предварительно известно, что она затронет около четырех миллионов жителей и запланирована на уровне семи процентов.