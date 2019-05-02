Стопроцентная готовность. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела накануне совещание в режиме видеоконференции с российскими регионами по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена и летней детской оздоровительной кампании в 2019 году — 2019.05.16





По обучению кадров к проведению ЕГЭ в лидерах- Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В этих субъектах готовность специалистов, по словам вице-премьера, составляет сто процентов. В правительстве обратили внимание регионов на необходимость своевременно обеспечить техническую готовность пунктов проведения экзамена. В том числе и для экзаменующихся с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, основной период ЕГЭ-2019 начнётся 28 мая. В этот день будет оцениваться география и информатика. В Кабардино-Балкарии единый госэкзамен будут сдавать около 5000 учащихся школ.