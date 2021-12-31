Столица республики преобразилась к празднику

Иллюминация и новогодние украшения на улицах создают просто сказочную атмосферу. Сделать сегодняшний вечер особенным обещают в горадминистрации и приглашают жителей и гостей Нальчика на площадь Абхазии. Здесь развернули арт-базар и гастробазар. Запланированы занимательные игры и конкурсы для малышей. Их проведут артисты в роли сказочных персонажей. В программе – хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и выступления уличного театра. Уже заработала горка, скатиться с которой могут и взрослые, и дети. Праздничные гуляния не ограничатся новогодней ночью: продлятся они до 13-го января. Развлекательную программу для всех желающих подготовили и в Приэльбрусье. Сегодня в 23 часа на поляне Азау начнётся новогодний хоровод. А к полуночи на склонах появится Дед Мороз. Все новогодние каникулы посетителей будут развлекать аниматоры и ди-джеи, а для селфи подготовили фотозоны.