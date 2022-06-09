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Столица Кабардино-Балкарии получила “Меч Победы”

Столица Кабардино-Балкарии получила “Меч Победы”

09.06.2022 | 23:33
Торжественная церемония прошла сегодня в Москве, в Зале Славы музея Победы. В ней участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. «Мечи Победы» мэрам населенных пунктов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», вручала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нальчику почетное звание было присвоено указом Президента России в марте 2010-го. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В Великой Отечественной народ Кабардино-Балкарии показал беспримерное мужество, героизм и преданность Родине. На фронт ушли около 70 тысяч жителей, с полей сражений не вернулись более 40 тысяч. В октябре 42-го за Нальчик развернулись ожесточенные бои. От рук нацистов погибли тысячи мирных граждан. Освобождали город войска 37-й армии Северной группы войск Закавказского фронта совместно с партизанами Кабардино-Балкарии. Сразу после началось восстановление города. В кратчайшие сроки возобновили работу предприятия, школы, лечебные учреждения, наладили железнодорожное сообщение и телефонную связь. Нальчик внес значительный вклад в достижение Великой Победы... Сейчас в России 45 городов воинской славы. Символично, что церемония вручения «Мечей Победы» проходит в день, когда страна отмечает 350-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля России Петра Первого, подчеркнула председатель Совета Федерации. Благодаря его системным реформам страна сделала колоссальный шаг вперед, закрепила статус великой державы.
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