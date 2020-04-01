Столица Кабардино-Балкарии присоединилась к акции «Сирень Победы»

В столице республики высадили сиреневую аллею. Сорок цветочных кустов появились в Ореховой роще, недалеко от стелы «Нальчик – город воинской славы». «Сирень Победы» — это международная акция, которую проводят не первый год в преддверии 9-го мая. Общественники республики решили ее поддержать.

Акция планировалась крупномасштабная, с привлечением и молодежи, и ветеранов, однако с учетом сложившейся ситуации пришлось внести коррективы, — отметила председатель регионального отделения Союза женщин РФ Аулият Каскулова.

Число участников акции сократили максимально. При этом соблюдали установленные правила: дистанция – не меньше метра, у каждого – комплект индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки.