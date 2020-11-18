Столица Кабардино-Балкарии достойна почетного звания «Город трудовой доблести» — считают депутаты Совета местного самоуправления Нальчика





Столица Кабардино-Балкарии достойна почетного звания «Город трудовой доблести» — считают депутаты Совета местного самоуправления Нальчика. Свое решение народные избранники адресовали республиканским властям.

Звание «Город трудовой доблести» учредили в стране весной этого года. Оно призвано увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной. На сегодня звание носят 20 городов России. Указ о присвоении подписывает президент. Ходатайствуют перед главой государства власти региона… В своей инициативе нальчикские депутаты отмечают: в годы войны жители города оказывали воинам Красной Армии всю необходимую помощь: на местных заводах производили боеприпасы, оборудование к военной технике, повозки. Так, на Нальчикском гидротурбинном заводе в месяц изготавливали до 30 тысяч минометных мин. Снаряды делали и на мебельной фабрике «Чинар», кондитерской фабрике и на мясокомбинате. Кроме того, столица Кабардино-Балкарии обеспечивала войска продовольствием, одеждой, а кавалерийские подразделения – сёдлами и сбруями… Сегодня Нальчик носит почетное звание «Город воинской славы». Его присвоили в 2010-м.