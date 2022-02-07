Стобалльница из КБР создала платформу подготовки к ЕГЭ по обществознанию

Простыми словами – о сложных понятиях. О том, как подготовиться к госэкзамену по обществознанию, рассказывает Азиза Созаева. В своих видеоуроках. В 2019-м выпускница первой нальчикской гимназии, а ныне студентка юридического факультета, сдала этот предмет на сто баллов. Уроки подкреплены презентациями, электронными рабочими тетрадями и конспектами. Все видео размещены в открытом доступе во «ВКонтакте» и на «Ютубе». Ученица выпускного класса Кристина Макитрук с прошлого года дополнительно занимается по истории и обществознанию. Об онлайн-уроках узнала совсем недавно и сразу же стала их использовать. 10-классник Ислам Мамиев больше интересуется биологией и химией, однако мимо гуманитарных видеоуроков на платформе подготовки к ЕГЭ не прошел. Образовательную деятельность Азиза Созаева планирует расширять.