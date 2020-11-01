Сто лет исполнилось жительнице Майского района Евгении Тменовой





И передали телеграммы в честь знаменательной даты от руководителей страны и республики. Без цветов тоже не обошлось – как и полагается по случаю. Родилась Евгения Тменова в станице Котляревской в крестьянской семье. Была старшей среди четверых детей. Окончила педучилище во Владикавказе, а затем преподавала в начальных классах в Терском районе. Вернулась в Майский и работала в потребительском обществе… Сегодня юбиляр отмечает, что самый большой подарок – когда дети, внуки, правнуки собираются вместе. И такие подарки в ее жизни – не редкость.