Стимулирующие медикам с ноября будут платить в зависимости от отработанного времени

Соответствующие документы готовятся в Минздраве России, сообщают федеральные СМИ.

Объясняют это тем, что в правительство обращались сами врачи. По их мнению, есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени. Отмечается также, что все стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами, поступают в регионы своевременно. В Кабардино-Балкарии в настоящее время в круглосуточном режиме действуют восемь госпиталей особо опасных инфекций. Их развернули на базе 7 лечебных организаций. Рассчитаны они на 1495 коек. Помощь и уход пациентам обеспечивают около 300 врачей и свыше 800 сотрудников среднего и младшего медперсонала.