Статистику по ковид-19 пополнил еще 101 житель Кабардино-Балкарии





Тех, кому за этот же период удалось победить болезнь, — 131. От последствий заражения скончался еще один человек – это жительница Нальчика 83-го года рождения. С коронавирусом продолжают бороться около 2200 граждан. Из них в госпиталях получают помощь 1435 пациентов, остальные – амбулаторно. Состояние 90 больных остается особенно тяжелым, они находятся в реанимации. На сегодня в девяти госпиталях развернули 1859 коек. Заполняемость – на три четверти. Врачи и эпидемиологи обращаются к жителям республики с настоятельной просьбой – соблюдать меры профилактики, а значит – не пополнять ряды заболевших. Наибольшую опасность болезнь представляет для людей старшего поколения, а также для страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Им нужно быть особенно осторожными. И еще одна рекомендация медиков: при первых же симптомах респираторного заболевания и повышении температуры не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.