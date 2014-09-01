Статистику по коронавирусу пополнили еще 67 случаев заражения





Полностью побороть недуг за минувшие сутки удалось 71-му жителю республики. Трое от последствий заражения скончались. В настоящее время в госпиталях медицинскую помощь получают 530 пациентов. Из них 60 переносят болезнь в тяжелой форме и остаются в реанимациях. На амбулаторном лечении больше тысячи человек. Накануне в Кабардино-Балкарии провели свыше 1800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали около 730-ти тысяч.