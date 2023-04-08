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Стартовал Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»

Стартовал Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»

08.04.2023 | 11:10
Они и хлеб выращивают, и птицу домашнюю разводят, и такие теплицы содержат, чтобы у нас с вами на столе всегда были свежие овощи По информации Росстата, всего в аграрном секторе страны сегодня занято до двух миллионов женщин. И с уверенностью можно сказать, что успех сельского бизнеса во многом зависит от их инициатив и бизнес-идей. Жительница Ново-Ивановского Оксана Рудь – одна из тех, кто обладает деловой инициативой. Сейчас она умело управляется с триммером для косьбы. И вообще все работы на земл выполняет сама. У Оксаны – единственное в республике лавандовое поле. Оксана работает цветоводом в местном сельхозкооперативе. И профессия – под стать увлечению. А эти теплицы принадлежат семье Раджабовых – Мамеду и Надежде. Выращивают они пекинскую капусту. Говорят: «Куда мы без земли? Она ж кормилица!». Глава местной администрации Анна Шипоша отмечает: женщины в селе трудолюбивые, не оставляют необработанным ни одного клочка земли. Фатима Ацканова перебралась с семьей из города сравнительно недавно. Купили дом, обжились и открыли торговую точку. Каждая из наших героинь наверняка сможет участвовать во всероссийском конкурсе «Женщины в АПК». Тем более что учредили и подходящую номинацию – «Есть женщины в русских селеньях». Конкурс, объявленный Минсельхозом России, – это способ заявить о себе на всю страну для тех женщин, кто обладает активной жизненной позицией и реализует социально значимые проекты.   https://t.me/vestikbr
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