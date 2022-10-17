home
Главная
>
Новости
>
Стартовал всероссийский фестиваль искусств имени Мухадина Кишева “Чегемский родник талантов”

Стартовал всероссийский фестиваль искусств имени Мухадина Кишева “Чегемский родник талантов”

17.10.2022 | 16:25
Стартовал очередной всероссийский фестиваль искусств имени Мухадина Кишева, уже седьмой по счету. “Чегемский родник талантов” - так назвали конкурс творческих работ. Оргкомитет провел заседание в Нальчике в арт-доме Мухадина Кишева. Идея организовать “Чегемский родник талантов” принадлежит общественным деятелям Хасану Карданову и Розете Марышевой. Основная его цель – найти одаренных детей и помочь им раскрыть свои способности. В этом году решили несколько изменить формат фестиваля: члены конкурсной комиссии будут сами выезжать в районы, чтобы ознакомиться с плодами творчества местных жителей. Юные таланты станут соревноваться в нескольких номинациях – “Абстракция в реализме или реализм в абстракциях Мухадина Кишева” - это конкурс рисунков. “Моя земля – моя любовь” - конкурс мультфильмов, видеороликов, фотографий и научно-исследовательских проектов. Для чтецов и музыкантов учредили номинацию “Искусство без границ”. Организаторы уже подготовили медали и дипломы. По их словам, без внимания не останется ни один участник.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных