Стартовал всероссийский фестиваль искусств имени Мухадина Кишева “Чегемский родник талантов”

Стартовал очередной всероссийский фестиваль искусств имени Мухадина Кишева, уже седьмой по счету. “Чегемский родник талантов” - так назвали конкурс творческих работ. Оргкомитет провел заседание в Нальчике в арт-доме Мухадина Кишева.
Идея организовать “Чегемский родник талантов” принадлежит общественным деятелям Хасану Карданову и Розете Марышевой. Основная его цель – найти одаренных детей и помочь им раскрыть свои способности. В этом году решили несколько изменить формат фестиваля: члены конкурсной комиссии будут сами выезжать в районы, чтобы ознакомиться с плодами творчества местных жителей.
Юные таланты станут соревноваться в нескольких номинациях – “Абстракция в реализме или реализм в абстракциях Мухадина Кишева” - это конкурс рисунков. “Моя земля – моя любовь” - конкурс мультфильмов, видеороликов, фотографий и научно-исследовательских проектов. Для чтецов и музыкантов учредили номинацию “Искусство без границ”.
Организаторы уже подготовили медали и дипломы. По их словам, без внимания не останется ни один участник.
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