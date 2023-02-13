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Стартовал прием заявок на переобучение по нацпроекту "Демография"

Стартовал прием заявок на переобучение по нацпроекту "Демография"

13.02.2023 | 09:38
На портале «Работа России» начался прием заявок на бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Соискателям доступно больше 7 с половиной тысяч образовательных программ, число которых будет увеличиваться, сообщается на сайте Минтруда. Стать участником проекта смогут граждане старше 50-ти лет, женщины в декретном отпуске, неработающие матери дошкольников, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения. Получить новые знания смогут 138 тысяч человек. Обучаться можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Заявления на участие в проекте принимаются онлайн на портале «Работа России». Здесь же можно ознакомиться со списком направлений профобучения, доступных в регионе. Обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное.   https://t.me/vestikbr
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