Стартап в зачет. Выпускники высших учебных заведений теперь смогут защищать вместо дипломной работы собственный бизнес-проект — 2019.04.04





Нововведение уже практикуется в 71 российском вузе. Правда, на определенных условиях. Проект должен представлять собой прикладную научно-исследовательскую разработку или оригинальную бизнес-модель. И участвовать в конкурсе стартапов, в экспертный совет которого входят потенциальные инвесторы. При этом, студент должен оказаться в числе победителей, а тематика работы – отвечать образовательной программе. Самым успешным «стартаперам» Минэкономразвития готово выделить средства на реализацию проектов. «Заработать» на таком дипломе можно до полумиллиона рублей. 500 таких грантов планируют выделить уже в этом году.