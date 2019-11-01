Старт горнолыжного сезона в Приэльбрусье откладывается — 2019.11.26





Новую дату назовут позднее, сообщают федеральные информагентства. Изначально открытие планировали на 30 ноября. Но из-за теплой осени и недостаточного количество снега не было возможности подготовить трассы для катания. Сейчас сотрудники компании наблюдают за погодой. По прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в начале декабря. Тогда и будет принято решение. При этом для гостей, которые уже собрались приехать в Приэльбрусье 30 ноября, устроят музыкальную акцию. Канатки в этот день будут работать в штатном режиме. Зимний сезон 2019-2020 – юбилейный для курорта. Впервые фуникулер заработала здесь 50 лет назад, в январе 70-го.