Старшеклассники перейдут на обновленный ФГОС с 1 сентября 2027 года

Обучение станет более практико-ориентированным, с акцентом на современные навыки, включая работу с искусственным интеллектом. Все существующие профили сохранятся, но внутри них смогут открываться специализированные классы — например, медиа-, лингвистические и педагогические — с дополнительными профильными курсами.
Стандарт закрепляет обязательное изучение 16 предметов. Родной язык, родную литературу и второй иностранный будут преподавать по заявлению семьи и при наличии необходимых условий в школе.
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