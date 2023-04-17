Старшеклассники КБР приняли участие в «Электоральном диктанте»

Перед началом испытаний – ознакомительная лекция. Электоральный диктант – это возможность определить, на каком уровне в школе изучают право, в том числе избирательное, отметила секретарь Избиркома КБР Наталья Беспалова. Ведь многие из молодых людей уже получили паспорта граждан Российской Федерации, а значит, могут участвовать в выборных процессах.
По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации может принимать участие в выборах – первый вопрос диктанта. Дальше тесты более сложные. За каждый правильный ответ – 1 балл, за верно решенную ситуационную задачу – 3. Для победы нужно было набрать 39–40 очков. Лидеры конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в университет на направление «Юриспруденция».
В этом году свои знания пожелали проверить свыше 400 старшеклассников республики. Такой большой интерес к электоральному диктанту организаторы отмечают впервые. Кроме того, подчеркивают, участвуя в конкурсах эссе, других письменных работах, ребята вносят свои предложения по изменениям в законодательство. Сами школьники говорят, с тем, что изложено в тестах, часто встречаются в различных жизненных ситуациях.
Результаты электорального диктанта станут известны до 25 апреля. Их опубликуют на сайте КБГУ и официальном портале Избиркома КБР. Награждение лучших знатоков пройдет в торжественной обстановке в Избирательной комиссии республики.
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