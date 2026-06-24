Станция переливания крови Нальчика стала двукратным победителем премии «СоУчастие»

Станция переливания крови в Нальчике стала двукратным победителем 11-ой Всероссийском премии «СоУчастие». В год столетия Службы крови России медицинское учреждение подтвердило статус одного из лучших в стране, завоевав награды сразу в двух номинациях.
Ежегодно служба крови республики проводит более 10 тысяч донаций – и этот показатель неуклонно растет. В регионе стабильно увеличивается приток первичных доноров, которые затем переходят в категорию регулярных. В их числе – Аскер Боготов.
Но прежде чем сдать кровь, каждый доброволец проходит комплексное бесплатное обследование. Врач-трансфузиолог оценивает общее состояние здоровья: осматривает кожу, измеряет артериальное давление, пульс, температуру и массу тела.
По федеральным стандартам, вся заготовленная плазма и эритроцитарная масса проходят двухэтапный скрининг на ВИЧ-инфекцию первого и второго типов. Применяются современные технологии для обеспечения абсолютной безопасности реципиентов. Такой подход и принес станции признание на федеральном уровне.
Сегодня звание «Почетный донор России» носят почти 900 жителей Кабардино-Балкарии. А в Нальчике появилась первая и пока единственная в стране аллея доноров костного мозга.
Служба крови полностью обеспечивает медицинские организации региона необходимыми компонентами. Завоевание всероссийских наград подтвердило эффективность методик, внедренных в Кабардино-Балкарии.
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