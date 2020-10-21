Станция юных натуралистов получила современное оборудование





Временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года. Решение принято Правительством страны. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, наиболее уязвимы перед инфекциями и особенно коронавирусом. Потому этой категории граждан наиболее важно получать документы в бесконтактном режиме, как можно реже посещать общественные места и не сидеть в очередях за различными справками. При дистанционном порядке получения документов по инвалидности, людям не нужно приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы. Медорганизации сами передают туда документы. Это же касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также направляются в Пенсионный и Фонд социального страхования. Без личного обращения будут назначать и продлевать выплату пенсий по инвалидности и обеспечивать людей техническими средствами реабилитации. На сегодня в Кабардино-Балкарии – около 62 тысяч людей, которым установлена инвалидность.