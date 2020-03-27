Стационар для беременных в Межрайонной многопрофильной больнице


В Нарткале здание родильного дома перепрофилировали под стационар для беременных с ОРЗ, внебольничной пневмонией и акушерской патологией. В отделении с проверкой побывал министр здравоохранения Рустам Калибатов. Он осмотрел палаты, кабинеты и операционные. Отделение рассчитано на 29 мест и оснащено всем необходимым оборудованием. На первом этаже располагаются 10 коек, куда при необходимости определят пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Помимо этого, есть специальный бокс для рожениц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Беременных, которые в ближайшем будущем обратятся в Межрайонную многопрофильную больницу, станут направлять в Перинатальный центр. Пациенток, находящихся в данным момент в родильном отделении, выпишут уже на этой неделе.

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