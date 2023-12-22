Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сроки реализации проекта по добыче вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе продлены

Сроки реализации проекта по добыче вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе продлены

22.12.2023 | 16:09
Сроки реализации проекта по добыче вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе продлены, сообщили в министерстве экономического развития России. Связано это с модернизацией проекта. Компания «Эльбрусметалл», которая воплощает идею в жизнь, получила лицензию на разработку золоторудного месторождения. Оно находится недалеко от рудника, где собираются получать вольфрам и молибден. Теперь специалисты расширяют проект с точки зрения экономической эффективности, потому что нужно создать единую инфраструктуру по добыче полезных ископаемых. Это увеличение производства и дополнительные вложения... Напомним, компания «Эльбрусметалл» входит в структуру Ростеха. Получать и перерабатывать руду планируют на комбинате в Тырныаузе. Следующий этап – переработка концентратов – пройдет на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске. Вложения в производства оцениваются в сумме 55 миллиардов рублей. На обоих предприятиях в результате запуска создадут 900 новых рабочих мест.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных