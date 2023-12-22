Сроки реализации проекта по добыче вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе продлены, сообщили в министерстве экономического развития России. Связано это с модернизацией проекта.
Компания «Эльбрусметалл», которая воплощает идею в жизнь, получила лицензию на разработку золоторудного месторождения. Оно находится недалеко от рудника, где собираются получать вольфрам и молибден. Теперь специалисты расширяют проект с точки зрения экономической эффективности, потому что нужно создать единую инфраструктуру по добыче полезных ископаемых. Это увеличение производства и дополнительные вложения...
Напомним, компания «Эльбрусметалл» входит в структуру Ростеха. Получать и перерабатывать руду планируют на комбинате в Тырныаузе. Следующий этап – переработка концентратов – пройдет на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске. Вложения в производства оцениваются в сумме 55 миллиардов рублей. На обоих предприятиях в результате запуска создадут 900 новых рабочих мест.
