Срок подачи декларации о доходах продлен на 3 месяца

В этом году у россиян появилась возможность сдать декларацию о доходах на несколько месяцев позже обычного. По прежним требованиям Налоговой службы эту процедуру необходимо было завершить до 30 апреля. Решение продлить на три месяца установленный срок приняли в связи с ограничительными мерами, действующими в стране, а также, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики.

По новым условиям отчет о доходах, полученных в 2019 году, россиянам нужно будет представить в ФНС до конца июля. При этом налог, указанный в декларации, необходимо уплатить до 15-го числа того же месяца. Для индивидуальных предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, срок уплаты НДФЛ продлен до 15-го октября. Граждане, подающие декларацию о доходах для получения вычетов, могут направить этот документ в налоговую службу в течение всего года.