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Средняя зарплата в республике за прошлый год выросла больше чем на восемь процентов

Средняя зарплата в республике за прошлый год выросла больше чем на восемь процентов

27.03.2023 | 14:45
Объем экспорта в прошлом году вырос на треть. Данные в сравнении с 2021-м привели сегодня на коллегии министерства экономического развития. В заседании участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В своем выступлении руководитель ведомства Борис Рахаев остановился на основных макроэкономических показателях. Объем регионального валового продукта увеличился почти на четыре процента. В денежном выражении – это больше 240 млрд рублей. Товаров отгрузили на 58 млрд. Наиболее впечатляющие показатели - в сельском хозяйстве и жилищном строительстве… Казбек Коков призвал усилить поддержку среднего и малого бизнеса. Средняя зарплата в республике за прошлый год выросла больше чем на восемь процентов, отметили на коллегии. В сравнении с 21-м уровень безработицы сократился в полтора раза... В Минэкономразвитии проанализировали итоги года и поставили новые задачи... И сегодня же Казбек Коков участвовал в заседании коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства.   https://t.me/vestikbr  
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