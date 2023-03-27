Объем экспорта в прошлом году вырос на треть. Данные в сравнении с 2021-м привели сегодня на коллегии министерства экономического развития. В заседании участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В своем выступлении руководитель ведомства Борис Рахаев остановился на основных макроэкономических показателях. Объем регионального валового продукта увеличился почти на четыре процента. В денежном выражении – это больше 240 млрд рублей.
Товаров отгрузили на 58 млрд. Наиболее впечатляющие показатели - в сельском хозяйстве и жилищном строительстве… Казбек Коков призвал усилить поддержку среднего и малого бизнеса.
Средняя зарплата в республике за прошлый год выросла больше чем на восемь процентов, отметили на коллегии. В сравнении с 21-м уровень безработицы сократился в полтора раза...
В Минэкономразвитии проанализировали итоги года и поставили новые задачи... И сегодня же Казбек Коков участвовал в заседании коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства.
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