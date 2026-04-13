Средняя продолжительность жизни в КБР увеличилась на 5 лет

13.04.2026 | 13:00
Средняя продолжительность жизни в Кабардино-Балкарской Республике выросла за 4 года с 73 почти до 78 лет. Об этом сообщили в профильном министерстве. По общей смертности республика на шестом месте в Российской Федерации, то есть это одни из самых низких показателей по общей смертности и максимально высокие по продолжительности", - говорят в минздраве региона. Также отмечается, что за последние 4 года на 50% снизилась младенческая смертность и показатели смертности после инсульта. Медики достигли цифры 11%, при том, что буквально несколько лет назад они выходили за пределы 18%. «Раньше каждый пятый человек, доставленный в медицинскую организацию с инсультом, умирал», - говорят в ведомстве. Снижение смертности достигается благодаря комплексу мер: развитию доступной и качественной медицины - своевременной диагностике, современным лекарствам, экстренной помощи. Также ключевую роль играет профилактика — здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и контроль хронических заболеваний.   https://t.me/vestikbr
