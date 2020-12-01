Средний медперсонал получит компенсацию





С 1 января 2021 года ещё больше категорий медработников смогут получать компенсации при переезде в сельскую местность. Необходимые для этого изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения» внёс председатель правительства Михаил Мишустин.

На сегодняшний день врачи, переехавшие работать в посёлки или города с числом жителей до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются на 50 процентов. По новым правилам на господдержку также смогут рассчитывать акушерки и медсёстры. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров. То есть от 500 до 750 тысяч рублей. Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.