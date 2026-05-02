Среднемесячная заработная плата в Кабардино-Балкарии в январе 2026-го превысила прошлогодние показатели

02.05.2026 | 11:30
Среднемесячная заработная плата в Кабардино-Балкарии в январе 2026-го превысила прошлогодние показатели. Данные за аналогичный период прошлого года опубликовали в минэкономразвития республики. Учитывая инфляцию, реальные суммы увеличились на 4 процента. Наибольший рост фиксируют в сельском хозяйстве – в 1,6 раза. На 38% – в сфере услуг, на 21% – в обрабатывающей промышленности. В целом, если сравнивать с другими республиками СКФО, средняя зарплата в регионе достигла почти 97%. В цифрах это 57 тысяч рублей. Врачи в среднем получают 78 тысяч рублей, учителя школ – почти 44 тысячи. Общий фонд оплаты труда в нынешнем году вырос на 16% и превысил 31 миллиард рублей.
