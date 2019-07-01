Сразу в двух районах республики – в Чегемском и Черекском- сегодня велись поисково-спасательные работы — 2019.07.10





Накануне в 22 часа поступила информация о том, что близ селения Нижний Чегем 24-летний мужчина ушел в лес, после чего перестал выходить на связь. На поиски незамедлительно выдвинулись спасотряды, два кинологических расчета и две единицы техники. Местного жителя нашли около 8-ми утра. От медицинской помощи он отказался. А вот туристку из Самары, которая сегодня утром получила травму ноги на высоте 3600 метров на перевале «Гидон» в ущелье Безенги сейчас транспортируют в Нальчик. Её доставят в республиканскую клиническую больницу.