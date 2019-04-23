Сразу три района республики: Черекский, Урванский и Лескенский – на сутки (до 8 утра 24 апреля) отключены от газоснабжения, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. — 2019.04.23

Связано это с восстановительными работами подводного перехода топливной магистрали через реку Черек. Отключены в общей сложности порядка 18 населенных пунктов. Спасатели призывают к осторожности при использовании газовых приборов. Кроме того, МЧС предупреждает о заморозках предстоящей ночью. Есть вероятность повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. А в горах выше 2000 метров лавиноопасно.