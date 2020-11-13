Сразу шесть человек за сутки стали жертвами дистанционных мошенников, сообщили сегодня в республиканском МВД





Речь идет об обмане граждан с помощью телефона и интернета. Один из пострадавших – 60-летний прохладянин – лишился почти 15 тысяч рублей. Ему позвонили с неизвестного номера. Человек представился работником службы безопасности банка. В итоге под предлогом защиты вклада от мошенников аферисты сами завладели счетом пенсионера. Схожим способом были похищены сбережения жительниц сел Жанхотеко и Кахун, которые лишились 45 и 146 тысяч рублей соответвенно.

По каждому из шести случаев возбудили уголовные дела. Полицейские ищут мошенников и одновременно напоминают гражданам о предельной осторожности, а также о том, что банки никогда не запрашивают пароли и коды смс-подтверждений по телефону.