Сразу две школы Майского района открылись после капитального ремонта

Нынешний учебный год стал для этих малышей особенным, так как они теперь занимаются в светлых кабинетах, используют новую мебель. Пищеблок здесь оборудовали по последнему слову техники... В третьей школе Майского провели капитальный ремонт.
Здесь оборудовали Центр школьных инициатив. Их начали создавать в российских школах в прошлом году, чтобы развивать у школьников креативное мышление, помогать им в самореализации.
В здании, где учатся больше 600 ребят, заменили инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, кровлю, обновили фасад и внутренние помещения, а это несколько десятков классов, учительская, столовая, спортзал, библиотека. Благоустроена и прилегающая территория.
Главный корпус девятой школы в станице Александровской – старейшей в Майском районе. Она тоже встретила детей обновленной после капремонта. Основали ее в 1885 году как церковно-приходскую. Сейчас здесь обучаются больше 300 ребят.
В этом году по нацпроекту “Образование” в станице начнут строить еще одну школу на 200 мест – из-за того, что жителей становится больше. На эти цели направят больше 200 миллионов рублей.
В планах на 2023-й – строительство еще одной школы в Майском районе.
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