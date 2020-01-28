Справку о трудовой деятельности россияне теперь могут запросить и в Многофункциональных центрах.

Такое распоряжение приняли в правительстве страны.
Получение сведений о трудовой биографии – одна из востребованных услуг, особенно для людей предпенсионного возраста. Поскольку именно на основании этих данных и происходит расчет отчислений при уходе гражданина на заслуженный отдых. Вся информация о местах и сроках работы собирается в базе Пенсионного фонда. Раньше справку можно было оформить только в отделениях ПФР. Теперь и Многофункциональные центры получат доступ к этим сведениям. Притом затребовать документ можно в любой части России – независимо от места жительства гражданина.

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