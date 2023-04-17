Спортсмены российской сборной по «маунтинбайку» проводят тренировочные сборы в КБР

Вверх по ступенькам… На велосипеде! Так проходят занятия у национальной сборной по горному велоспорту – маунтинбайку. Причем молодые люди легко преодолевают как подъемы, как и спуски. Кабардино-Балкарию для тренировок выбрали не случайно, говорит старший тренер Сергей Филатов, условия идеальные. Еще одна задача – определить потенциал республики в организации и проведении состязаний и подыскать место для будущего трека.
Опыт развития инфраструктуры для занятия велоспортом в регионах Северного Кавказа может послужить примером для других субъектов страны, отмечает Сергей Филатов. Главное, заинтересовать молодежь. Это важнейшая составляющая будущего проекта.
В Нальчике сейчас занимаются представители сборной – любители даунхила. Так называют скоростной спуск с горы по грунтовым дорогам или тропинкам. Спортсмены тренируются в дисциплине «кросс-кантри»: проходят испытание на трассе, которая включает в себя спуски, подъемы, лесистую местность. Александра Ушакова – чемпионка России и победительница всероссийской Спартакиады сильнейших-2022. Говорит, горы, свежий воздух, природа – лучшие условия для занятий.
Такие понятия, как «велотуризм», «велопробег» прочно входят в жизнь молодежи, отмечают тренеры. Надеются, что скамейка запасных российской сборной по велоспорту значительно удлинится. Может быть, в их числе появятся и представители Кабардино-Балкарии. А сборная страны по маунтинбайку уже через неделю прямо из Нальчика отправится на очередные всероссийские соревнования. В Краснодарский край.
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