Спортсмены КБР завоевали первое общекомандное место на Чемпионате Евразии по бразильскому джиу-джитсу

В Ростове-на-Дону прошел Чемпионат Евразии по бразильскому джиу-джитсу, сообщает пресс-служба Министерства спорта КБР. В турнире приняли участие более 3000 участников из России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизстана, Грузии, Великобритании, Таджикистана и других стран. По результатам соревнований сборная Кабардино-Балкарии завоевала первое общекомандное место. Победителями в личных зачетах стали Капашаров Ислам, Шухратов Алимжан, Абитов Алихан, Шидуков Алан, Шабатуков Саид, Камбиев Мансур, Камбиев Асад, Таппасханов Ислам, Мамбетов Аслан, Михайленко Мухаммад, Михайленко Адам, Михайленко Ислам, Сабалиров Замир, Раззаков Расул, Мурадов Равиль, Ниязов Эмир, Колечкина Кира. Также наши спортсмены завоевали 12 серебряных и 10 бронзовых наград.