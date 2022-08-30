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Спортсмены КБР вошли в тройку лидеров чемпионата СКФО по комплексному единоборству

Спортсмены КБР вошли в тройку лидеров чемпионата СКФО по комплексному единоборству

30.08.2022 | 17:16
Спортсмены Кабардино-Балкарии – в тройке лидеров соревнований… В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского округа по комплексному единоборству. Участвовали представители Дагестана, Ингушетии, нашей республики, Северной Осетии и Чечни – всего около 150 человек, которые выступали в шести возрастных категориях. Комплексное единоборство – достаточно молодой вид спорта. Он включает в себя приемы бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Поединки проводят по двум версиям – спортивно-прикладной и полноконтактной. Звание сильнейших оспаривали активно. В итоге чеченские спортсмены оказались на третьем месте, вторые – хозяева площадки. Ну а в лидерах – сборная Ингушетии. Победители и призеры турнира будут участвовать в первенстве России этого года и в международном турнире на Кубок Генерального секретаря ОДКБ по комплексному единоборству. https://t.me/vestikbr
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