Спортсмены КБР вошли в тройку лидеров чемпионата СКФО по комплексному единоборству

Спортсмены Кабардино-Балкарии – в тройке лидеров соревнований… В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского округа по комплексному единоборству.
Участвовали представители Дагестана, Ингушетии, нашей республики, Северной Осетии и Чечни – всего около 150 человек, которые выступали в шести возрастных категориях.
Комплексное единоборство – достаточно молодой вид спорта. Он включает в себя приемы бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Поединки проводят по двум версиям – спортивно-прикладной и полноконтактной.
Звание сильнейших оспаривали активно. В итоге чеченские спортсмены оказались на третьем месте, вторые – хозяева площадки. Ну а в лидерах – сборная Ингушетии.
Победители и призеры турнира будут участвовать в первенстве России этого года и в международном турнире на Кубок Генерального секретаря ОДКБ по комплексному единоборству.
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