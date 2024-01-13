Спортсмены КБР готовятся к всероссийскому турниру по всестилевому карате

Так проходят тренировки у спортсменов, которые сейчас готовятся к всероссийскому турниру по всестилевому карате. Состоится он в конце января в Подмосковье.
Однако настрой у спортсменов боевой: собираются лишь побеждать. Белла Асанова уже выступала на мировых первенствах и добивалась успехов.
Чемпионат и первенство мира по всестилевому карате прошли в минувшем ноябре в Орле. Там представители Кабардино-Балкарии завоевали 12 золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали.
В орловских соревнованиях участвовали три тысячи спортсменов из 26-ти стран. Для многих атлетов из Кабардино-Балкарии они стали дебютными.
Сейчас единоборцы усердно тренируются – каждый день в спортзале: из Подмосковья намерены привезти так же россыпь наград.
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