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Спортсмены из КБР завоевали три медали на международном турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из КБР завоевали три медали на международном турнире по греко-римской борьбе

22.11.2022 | 10:39
Три медали завоевали борцы из Кабардино-Балкарии на международном турнире по греко-римской борьбе, который прошел в столице Беларуси. Посвятили его памяти победителя Олимпийских игр 60 года Олега Караваева. В турнире участвовали сильнейшие «классики» из стран СНГ. Пробившись в финал в весе до 55 килограммов, Виталий Кабалоев из Кабардино-Балкарии в решающей схватке одержал досрочную победу над товарищем по российской сборной и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. На пути к финалу он также одержал несколько убедительных побед. Обладателем еще одной золотой медали стал Марат Кампаров, выступающий в категории до 130 кг. Он участник юниорского чемпионата мира по классической борьбе и уже становился призером многих престижных российских и международных турниров. «Бронзу» в категории до 55 кг завоевал Альберт Хоконов. Вклад борцов из Кабардино-Балкарии в итоговую победу национальной сборной высоко оценили в профильной спортивной федерации.   https://t.me/vestikbr
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