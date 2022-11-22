Спортсмены из КБР завоевали три медали на международном турнире по греко-римской борьбе

Три медали завоевали борцы из Кабардино-Балкарии на международном турнире по греко-римской борьбе, который прошел в столице Беларуси. Посвятили его памяти победителя Олимпийских игр 60 года Олега Караваева.
В турнире участвовали сильнейшие «классики» из стран СНГ. Пробившись в финал в весе до 55 килограммов, Виталий Кабалоев из Кабардино-Балкарии в решающей схватке одержал досрочную победу над товарищем по российской сборной и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. На пути к финалу он также одержал несколько убедительных побед.
Обладателем еще одной золотой медали стал Марат Кампаров, выступающий в категории до 130 кг. Он участник юниорского чемпионата мира по классической борьбе и уже становился призером многих престижных российских и международных турниров. «Бронзу» в категории до 55 кг завоевал Альберт Хоконов. Вклад борцов из Кабардино-Балкарии в итоговую победу национальной сборной высоко оценили в профильной спортивной федерации.
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