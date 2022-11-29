Спортсмены из КБР завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате мира по MMA в Москве

Все они – воспитанники кахунской школы единоборств, которая открылась в селе всего год назад. Первым на октагон вышел Алим Киржинов. Он достойно провел все поединки, но уступил в полуфинале и был вынужден довольствоваться «бронзой».
Абдулах Ширухов не дал соперникам ни единого шанса и завоевал высшую награду. Как и наставник спортсменов – «играющий тренер» Эльдар Кошиев, который выступал среди взрослых. Сейчас кахунские единоборцы готовятся к новым турнирам. Очередной старт – в декабре.
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