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Спортсмены из КБР завоевали девять медалей на международном турнире по дзюдо в Нальчике

Спортсмены из КБР завоевали девять медалей на международном турнире по дзюдо в Нальчике

03.11.2022 | 10:37
Состязания назвали «Кубок Вызова Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Проходили они два дня. В нашу республику приехали больше тысячи юношей и девушек в возрасте до 13 лет. Они представляли регионы России, страны ближнего зарубежья и Монголию. Спортсмены из Кабардино-Балкарии по итогам Кубка завоевали девять наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Амирхан Гаданов. Серебряными призерами стали Самир Абазов и Азнаур Гаунов. Еще шесть атлетов – обладатели бронзовых медалей.   https://t.me/vestikbr
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